Мораєс попрощався з Динамо
|Жуніор Мораєс / Динамоманія
Нападник київського Динамо Жуніор Мораєс попрощався з клубом.
Відповідний пост бразилець розмістив у своєму інстаграмі.
"Це були незабутні й унікальні моменти, в яких я був дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях і титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі.
Однак кожен початок має кінець і сьогодні я прощаюся з хвилею почуттів. Вони збережуть прекрасні спогади, дружбу, яку я почав тут, і я сподіваюся, що я залишив переважно позитивне враження для шанувальників.
Я хочу дуже подякувати Динамо за все, що я зміг пережити протягом цих трьох років, усім, з ким я жив протягом цього часу, і особливо чудовим уболівальникам, які завжди були на моєму боці.
Я також хотів би подякувати моїм товаришам по команді, друзям, співробітникам і всім тим, хто працює в клубі, спасибі!" - написав Мораєс.
Раніше повідомлялося, що Мораєс перейде з Динамо до Шахтаря.
Нагадаємо, що до цього Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.
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