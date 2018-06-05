Мораєс попрощався з Динамо

Жуніор Мораєс / Динамоманія

Нападник київського Динамо Жуніор Мораєс попрощався з клубом.

Відповідний пост бразилець розмістив у своєму інстаграмі.

"Це були незабутні й унікальні моменти, в яких я був дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях і титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі.

Однак кожен початок має кінець і сьогодні я прощаюся з хвилею почуттів. Вони збережуть прекрасні спогади, дружбу, яку я почав тут, і я сподіваюся, що я залишив переважно позитивне враження для шанувальників.

Я хочу дуже подякувати Динамо за все, що я зміг пережити протягом цих трьох років, усім, з ким я жив протягом цього часу, і особливо чудовим уболівальникам, які завжди були на моєму боці.

Я також хотів би подякувати моїм товаришам по команді, друзям, співробітникам і всім тим, хто працює в клубі, спасибі!" - написав Мораєс.

Раніше повідомлялося, що Мораєс перейде з Динамо до Шахтаря.

Нагадаємо, що до цього Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.