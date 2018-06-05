Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 16:37
Воротар Туніса симулював травми, щоб його партнери могли поїсти. ВІДЕО
|Муез Ассен
Воротар збірної Туніса Муез Ассен двічі симулював травми в товариських матчах проти Португалії та Туреччини.
В обох випадках Ассен тягнув час одразу після заходу сонця, коли мусульманам треба перервати піст і поїсти.
Поки медики "лікували" голкіпера, його партнери бігли до лави запасних, їли і пили.
Нагадаємо, що Португалія сенсаційно зіграла в нічию з Тунісом перед чемпіонатом світу. ВІДЕО.
Також Туніс зіграв унічию з Туреччиною (2:2).
🎥 : Mouez Hassen (@hassen_mouez) touché lors d’un contact aérien avec un joueur turc,les Aigles de Carthage en profitent pour romprent le jeûne avec quelques barres énergétiques,des dattes et de l’eau🥛🍪— Les Aigles de Carthage 🇹🇳🦅 (@LADC_Officiel) 3 июня 2018 г.
#Ramadan #Iftar #TUNTUR 🇹🇳🇹🇷(2-2) @LBDFootball @tunisiefootball pic.twitter.com/iGYLlijTlm
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