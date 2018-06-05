Воротар Туніса симулював травми, щоб його партнери могли поїсти. ВІДЕО

Муез Ассен

Воротар збірної Туніса Муез Ассен двічі симулював травми в товариських матчах проти Португалії та Туреччини.

В обох випадках Ассен тягнув час одразу після заходу сонця, коли мусульманам треба перервати піст і поїсти.

Поки медики "лікували" голкіпера, його партнери бігли до лави запасних, їли і пили.

Нагадаємо, що Португалія сенсаційно зіграла в нічию з Тунісом перед чемпіонатом світу. ВІДЕО.

Також Туніс зіграв унічию з Туреччиною (2:2).