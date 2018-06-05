ФК Львів отримав атестат УПЛ

ФК Львів

ФК Львів зможе виступати в Прем'єр-лізі України.

Так було вирішено на загальному зібранні учасників УПЛ, повідомляє FootballHub.

ФК Львів виступатиме у найвищому дивізіоні замість Вереса, який гратиме в Другій лізі. У минулому сезоні Львів посів 5 місце в групі А Другої ліги.

Раніше була інформація, що Десна також отримала атестат.