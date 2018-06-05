Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 17:18
Стала відома вартість квитків на Суперкубок Шахтар - Динамо
|Суперкубок
Уболівальники дізналися вартість квитків на матч Суперкубку України між Шахтарем і Динамо, який відбудеться в липні в Одесі.
Цифри озвучив представник esport.in.ua Роман Порядченко.
"Квитки надійдуть у продаж вже найближчим часом. Ціна - на торішньому рівні: від 90 гривень на фанатські сектори і до 1400 гривень у ложі. Усі квитки будуть іменними, ідентифікація буде відбуватися за допомогою штрих-коду. На стадіоні ж перевірятимуть документи", - цитує Порядченка football.ua.
Нагадаємо, що хавбек Шахтаря став найкращим гравцем сезону УПЛ, Хацкевич - тренером.
Також повідомлялося, що Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.
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