Стала відома вартість квитків на Суперкубок Шахтар - Динамо

Суперкубок

Уболівальники дізналися вартість квитків на матч Суперкубку України між Шахтарем і Динамо, який відбудеться в липні в Одесі.

Цифри озвучив представник esport.in.ua Роман Порядченко.

"Квитки надійдуть у продаж вже найближчим часом. Ціна - на торішньому рівні: від 90 гривень на фанатські сектори і до 1400 гривень у ложі. Усі квитки будуть іменними, ідентифікація буде відбуватися за допомогою штрих-коду. На стадіоні ж перевірятимуть документи", - цитує Порядченка football.ua.

Нагадаємо, що хавбек Шахтаря став найкращим гравцем сезону УПЛ, Хацкевич - тренером.

Також повідомлялося, що Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.