УПЛ оприлюднила календар першого етапу чемпіонату України на наступний сезон. ФОТО

Українська Прем'єр-ліга визначила календар на перший етап сезону 2018/19.

Про це повідомляє Святослав Сирота на своїй фейсбук-сторінці.

Шахтар і Динамо зіграють у третьому турі в Києві.

Червоним виділені домашні матчі. Друге коло команди проведуть у тому ж порядку тільки зі зміною господаря.

Нагадаємо, що хавбек Шахтаря став найкращим гравцем сезону УПЛ, Хацкевич - тренером.

Також стала відомою вартість квитків на Суперкубок України між Шахтарем і Динамо.