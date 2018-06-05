Півзахисник Вереса перейшов до Волині. ФОТО

Денис Кожанов підписав контракт з новим клубом / ФК Волинь

Хавбек Вереса Денис Кожанов продовжить кар'єру в луцькій Волині.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі контракту невідомі.

30-річний хавбек приєднається до нової команди 14 червня, коли закінчиться відпустка у інших футболістів.

Нагадаємо, що екс-воротар Карпат очолив Волинь.

Також повідомлялося, що Кожанов взимку перейшов у Верес.