Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 22:36
Арсенал на чолі з Емері підписав першого новачка. ФОТО
|Штефан Ліхтштайнер / ФК Арсенал
Лондонський Арсенал підписав контракт з першим новачком цього літа.
Клуб поповнив захисник Ювентуса Штефан Ліхтштайнер, у якого закінчився контракт з туринцями, тому він дістався канонірам безкоштовно.
В італійському клубі 34-річний Ліхтштайнер провів 7 сезонів.
He’s our first summer signing - now let’s have your messages for @LichtsteinerSte 👇#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4— Arsenal FC (@Arsenal) 5 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Арсенал після відходу Арсена Венгера очолив Унаї Емері.
Також повідомлялося, що Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду.
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