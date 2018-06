Арсенал на чолі з Емері підписав першого новачка. ФОТО

Лондонський Арсенал підписав контракт з першим новачком цього літа.

Клуб поповнив захисник Ювентуса Штефан Ліхтштайнер, у якого закінчився контракт з туринцями, тому він дістався канонірам безкоштовно.

В італійському клубі 34-річний Ліхтштайнер провів 7 сезонів.

He’s our first summer signing - now let’s have your messages for @LichtsteinerSte 👇#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4