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05.06.2018  22:36

Арсенал на чолі з Емері підписав першого новачка. ФОТО

Штефан Ліхтштайнер / ФК Арсенал

Лондонський Арсенал підписав контракт з першим новачком цього літа.

Клуб поповнив захисник Ювентуса Штефан Ліхтштайнер, у якого закінчився контракт з туринцями, тому він дістався канонірам безкоштовно.

В італійському клубі 34-річний Ліхтштайнер провів 7 сезонів.





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