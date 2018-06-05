Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 17:52
Офіційно: Фред перейшов у Манчестер Юнайтед
Півзахисник Шахтаря Фред підписав контракт з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє офіційний сайт англійців.
Нагадаємо, що напередодні Фред прибув до Манчестера, щоб пройти медогляд.
Перед цим він у складі збірної Бразилії переміг Хорватію в товариському матчі.
Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.
#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.— Manchester United (@ManUtd) 5 июня 2018 г.
More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8
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