Офіційно: Фред перейшов у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Шахтаря Фред підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє офіційний сайт англійців.

Нагадаємо, що напередодні Фред прибув до Манчестера, щоб пройти медогляд.

Перед цим він у складі збірної Бразилії переміг Хорватію в товариському матчі.

Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8