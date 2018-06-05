Єгипетський клуб продав телеправа дорожче, ніж вся УПЛ разом узята

Єгипетський Аль-Ахлі продав телеправа місцевій Presentation Sports і саудівській Sela Sport.

Про це повідомляє sportbusiness.com.

Вони будуть транслювати матчі команди на африканському та азіатському ринках відповідно.

Сумарна вартість обох угод - мільярд єгипетських фунтів на 4 роки. Таким чином, Аль-Ахлі буде отримувати більше 7 мільйонів євро на рік.

Це більше, ніж вся українська Прем'єр-ліга разом узята. У сезоні 2017/2018 клуби УПЛ сумарно отримали від телеканалів Футбол 1/Футбол 2 і 2+2 приблизно 140 мільйонів гривень (4,67 мільйонів євро).

Нагадаємо, що УПЛ отримає всі ТВ-права, починаючи з сезону 2019/20.

На думку директора телеканалів Футбол 1/2 Олександра Денисова, єдиний ТВ-пул в УПЛ не створив би й Ілон Маск.