Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
339 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 22:53
Єгипетський клуб продав телеправа дорожче, ніж вся УПЛ разом узята
Єгипетський Аль-Ахлі продав телеправа місцевій Presentation Sports і саудівській Sela Sport.
Про це повідомляє sportbusiness.com.
Вони будуть транслювати матчі команди на африканському та азіатському ринках відповідно.
Сумарна вартість обох угод - мільярд єгипетських фунтів на 4 роки. Таким чином, Аль-Ахлі буде отримувати більше 7 мільйонів євро на рік.
Це більше, ніж вся українська Прем'єр-ліга разом узята. У сезоні 2017/2018 клуби УПЛ сумарно отримали від телеканалів Футбол 1/Футбол 2 і 2+2 приблизно 140 мільйонів гривень (4,67 мільйонів євро).
Нагадаємо, що УПЛ отримає всі ТВ-права, починаючи з сезону 2019/20.
На думку директора телеканалів Футбол 1/2 Олександра Денисова, єдиний ТВ-пул в УПЛ не створив би й Ілон Маск.
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