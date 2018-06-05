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05.06.2018  18:59

Гендиректор Шахтаря: Ми не можемо розкрити умови переходу Фреда до МЮ, але ми дуже ними задоволені

Сергій Палкін

Донецький Шахтар задоволений умовами переходу Фреда до Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбук.

"Клуб погодив перехід Фреда в Манчестер Юнайтед. Згідно з домовленістю ми не можемо розкрити фінансові умови. Але можу сказати одне - ми повністю задоволені умовами угоди. Дякую Фреду за роки проведені в Шахтарі, за трофеї і титули, які він допоміг виграти Клубу!" - написав менеджер.

"Він показав себе справжнім професіоналом і відмінною людиною. Сьогодні ми всі повинні бути раді тому, що Клуб і український футбол виховали ще одного гравця світового рівня! Спасибі, Фред! Удачі тобі в подальшій кар'єрі!" - додав Палкін.

Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.





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