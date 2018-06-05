Гендиректор Шахтаря: Ми не можемо розкрити умови переходу Фреда до МЮ, але ми дуже ними задоволені
|Сергій Палкін
Донецький Шахтар задоволений умовами переходу Фреда до Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін на своїй сторінці у фейсбук.
"Клуб погодив перехід Фреда в Манчестер Юнайтед. Згідно з домовленістю ми не можемо розкрити фінансові умови. Але можу сказати одне - ми повністю задоволені умовами угоди. Дякую Фреду за роки проведені в Шахтарі, за трофеї і титули, які він допоміг виграти Клубу!" - написав менеджер.
"Він показав себе справжнім професіоналом і відмінною людиною. Сьогодні ми всі повинні бути раді тому, що Клуб і український футбол виховали ще одного гравця світового рівня! Спасибі, Фред! Удачі тобі в подальшій кар'єрі!" - додав Палкін.
Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.
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