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05.06.2018  19:19

Дружина Морозюка подражнила своїх підписників гарячим танцем. ВІДЕО

Ірина Морозюк

Дружина півзахисника Динамо Миколи Морозюка Ірина зняла свої танці в Instagram.

На відео дівчина в купальнику танцює під пісню Крістіни Агілери.

"Просто нікого немає вдома", - підписала свій шедевр Ірина.

Нагадаємо, що Морозюк приміряв екстравагантне вбрання від бренду власної дружини.

Раніше дружина хавбека Динамо в звабливому відео показала як потрібно роздягатися з м'ячем.





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