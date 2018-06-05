Мессі, Салах, Зідан і Моуріньо знялися в крутому рекламному ролику Adidas. ВІДЕО

Бренд спортивного екіпірування Adidas випустив новий рекламний ролик перед чемпіонатом світу в Росії.

У ньому знялися такі зірки футболу, як Ліонель Мессі, Мохамед Салах, Поль Погба, Луїс Суарес та інші, а також тренери Зінедін Зідан і Жозе Моуріньо.

Відео називається Креативність вирішує.

Нагадаємо, що Салах показав, як проходить його відновлення після травми.

А Мессі намагаються втягнути в політичний конфлікт.