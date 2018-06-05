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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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05.06.2018  20:38

Із наступного сезону в УПЛ буде серйозне нововведення

 

Із наступного сезону в Прем'єр-лізі передбачене проведення золотого матчу.

Про це повідомляє FotballHub.

Ця зустріч відбудеться, якщо дві команди, які претендують на золоті нагороди чемпіонату в кінці сезону матимуть рівну кількість очок і рівність в очних зустрічах.

Нагадаємо, що з такою ініціативою виступило Динамо.

Також повідомлялося, що золотий матч Другої Ліги відбудеться на НСК Олімпійський.





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