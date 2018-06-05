Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1260 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 23:25
Збірна Росії зганьбилась на очах у своїх уболівальників. ВІДЕО
5 травня збірна Росії провела заключний контрольний поєдинок перед чемпіонатом світу проти збірної Туреччини.
Матч завершився нічиєю на заповненому російському стадіоні.
Відтак, росіяни не перемагають уже в семи матчах поспіль.
Нагадаємо, що перед цим Росія поступилася Австрії в товариському матчі.
Раніше повідомлялося, що Туреччина зіграла внічию з Тунісом.
Товариський матч
5 травня
Росія - Туреччина 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 35 Самєдов, 1:1 - 59 Маллі
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