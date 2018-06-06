Футбол у виконанні збірної Росії схожий на майонез, - журналіст
|Дмітрій Губєрнієв
Футбол збірної Росії схожий на майонез.
Про це на свої сторінці в Instagram повідомив відомий коментатор та телеведучий пропутінець Дмітрій Губєрнієв.
Емоціями Губернієв вирішив полідитися після товариського матчу проти збірної Туреччини.
"Отже, друзі мої, Росія - Туреччина - 1: 1! 7 матчів без перемог! Добре, що нам не треба їхати на чемпіонат світу. І їхати назад не треба.Ми дійдемо пішки. І підемо пішки", - критикує збірну телеведучий.
"І все ж сподіваюся на футболістів і надіюсь на Нього! А ви? Поки футбол нашої збірної схожий на майонез!",- написав Губернієв в Instagram.
Итак , други мои !!! Россия - Турция 1-1 !!!! 7 матчей без побед !! Хорошо , что нам не надо ехать на чемпионат мира !!! И уезжать обратно не надо !!! Мы дойдём пешком !!!! И уйдём пешком !!! И все же ! Надеюсь на футболистов и уповаю !!!! А Вы ???? Пока футбол нашей сборной похож на майонез !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #футбол #черчесов #сборная #россия #мундиаль #вперед #верим #неверим #биатлонсдмитриемгуберниевым
Раніше повідомлялося, що Росія поступилася Австрії в товариському матчі перед чемпіонатом світу.
Нагадуємо, що до цього Губєрнієв вчергове обізвав скотиною свого українського колегу.
Також, ми інформували що Губернієв послав в дупу російських біатлоністів, які вирішили бойкотувати етап Кубку світу з біатлону в Тюмені.
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