Футбол у виконанні збірної Росії схожий на майонез, - журналіст

Дмітрій Губєрнієв

Футбол збірної Росії схожий на майонез.

Про це на свої сторінці в Instagram повідомив відомий коментатор та телеведучий пропутінець Дмітрій Губєрнієв.

Емоціями Губернієв вирішив полідитися після товариського матчу проти збірної Туреччини.

"Отже, друзі мої, Росія - Туреччина - 1: 1! 7 матчів без перемог! Добре, що нам не треба їхати на чемпіонат світу. І їхати назад не треба.Ми дійдемо пішки. І підемо пішки", - критикує збірну телеведучий.

"І все ж сподіваюся на футболістів і надіюсь на Нього! А ви? Поки футбол нашої збірної схожий на майонез!",- написав Губернієв в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Росія поступилася Австрії в товариському матчі перед чемпіонатом світу.

Нагадуємо, що до цього Губєрнієв вчергове обізвав скотиною свого українського колегу.

Також, ми інформували що Губернієв послав в дупу російських біатлоністів, які вирішили бойкотувати етап Кубку світу з біатлону в Тюмені.