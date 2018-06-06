Жуніор Мораес попрощався з Динамо

Жуніор Мораес

Нападник Жуніор Мораес попрощався з Динамо.

Про це написав сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

"Це було незабутні та унікальні моменти, в яких я дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях та титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі", - говорить Жунніор.

Проте, кожен початок має кінець і сьогодні я прощаюсь із хвилею почуттів", - продовжує вже екс-форвард столичного клубу.

"Я хочу дуже подякувати клубу за чудових вболівальників, які завжди були на моїй стороні. Я також хотів би подякувати моїм товаришам по команді, друзям, співробітникам та всім тим, хто працює в клубі, дякую вам!" - повідомив Мораес.

Нагадуємо, що Мораес ще не знає, де продовжить кар'єру.

Раніше ж повідомлялося, що нападник може повернутися у болгарський ЦСКА.