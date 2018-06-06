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06.06.2018  09:28

Жуніор Мораес попрощався з Динамо

Жуніор Мораес

Нападник Жуніор Мораес попрощався з Динамо.

Про це написав сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

"Це було незабутні та унікальні моменти, в яких я дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях та титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі", - говорить Жунніор.

Проте, кожен початок має кінець і сьогодні я прощаюсь із хвилею почуттів", - продовжує вже екс-форвард столичного клубу.

"Я хочу дуже подякувати клубу за чудових вболівальників, які завжди були на моїй стороні. Я також хотів би подякувати моїм товаришам по команді, друзям, співробітникам та всім тим, хто працює в клубі, дякую вам!" - повідомив Мораес.

Це було незабутні моменти і унікальні, в яких я дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях та титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі. Проте, кожен початок має кінець і сьогодні я прощаюсь із хвилею почуттів. Вони збережуть прекрасні спогади, дружбу, які я започаткував тут, і я сподіваюсь, що я залишив переважно позитивне послання для шанувальників. Я хочу дуже дякувати @fc_dynamo_kyiv за все, що я зміг жити протягом цих трьох років, всім, з ким я жив протягом цього часу, і особливо до чудових вболівальників, які завжди була на моїй стороні. Я також хотів би подякувати моїм товаришам по команді, друзям, співробітникам та всім тим, хто працює в клубі, дякую вам! ———————————————— Foram momentos inesquecíveis e únicos, em que fui muito feliz vestindo essa camisa tão tradicional. Me sinto honrado em ter participado de conquistas e títulos importantes e como consequência disso, alcançado números relevantes na minha carreira profissional. Porém, todo começo tem um fim e hoje estou me despedindo com um turbilhão de sentimentos. Vão ficar as ótimas lembranças, as amizades que fiz por aqui e espero ter deixado principalmente, uma mensagem positiva para as crianças. Quero agradecer imensamente ao @fc_dynamo_kyiv , por tudo que pude viver durante esses 3 anos, à todos com quem convivi durante esse tempo e em especial à essa torcida maravilhosa que sempre esteve ao meu lado. Gostaria também de agradecer aos meus companheiros, amigos, ao staff e todos aqueles que fazem parte do dia-dia do clube, o meu MUITO OBRIGADO!

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10) 5 Июн 2018 в 5:02 PDT

Нагадуємо, що Мораес ще не знає, де продовжить кар'єру.

Раніше ж повідомлялося, що нападник може повернутися у болгарський ЦСКА.





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