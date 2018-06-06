Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 09:57
У боротьбу за одного з кращих гравців АПЛ включився Ювентус
|Крістіан Еріксен
Туринський Ювентус може підписати півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє видання Calciomercato.
За інформацією видання, хавбек Ювентуса Міралем П'янич може покинути стару синьйору в літнє трансферне вікно і туринці вже визначилися з заміною.
Крістіан Еріксен знаходиться в розташуванні збірної Данії, де готується до майбутнього чемпіонату світу 2018, який пройде в Росії, пише football.ua.
Нагадуємо, що на Еріксена, також, претендує ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що одноклубник Еріксена визнаний найдорожчим футболістом планети.
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