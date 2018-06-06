У боротьбу за одного з кращих гравців АПЛ включився Ювентус

Крістіан Еріксен

Туринський Ювентус може підписати півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє видання Calciomercato.

За інформацією видання, хавбек Ювентуса Міралем П'янич може покинути стару синьйору в літнє трансферне вікно і туринці вже визначилися з заміною.

Крістіан Еріксен знаходиться в розташуванні збірної Данії, де готується до майбутнього чемпіонату світу 2018, який пройде в Росії, пише football.ua.

Нагадуємо, що на Еріксена, також, претендує ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Еріксена визнаний найдорожчим футболістом планети.