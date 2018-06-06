Стало відомо скільки мільйонів отримає Ворскла за потрапляння в Лігу Європи

Василь Сачко

У новому сезоні УЄФА збільшив преміальні клубам за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомив apnews.com.

Правда, якщо за вихід в групу ЛЧ кожен клуб отримає 15,2 млн євро, то за аналогічне досягнення в Лізі Європи учасника чекає істотно менше грошей - 2,9 млн євро.

На них вже може розраховувати полтавська Ворскла, яка за підсумками сезону УПЛ потрапила в груповий турнір. Крім того, клуби отримають виплати за перемоги і нічиї.

2,9 млн євро можуть заробити і Зоря з Маріуполем, якщо пройдуть кваліфікаційні етапи.

Нагадуємо, що раніше стали відомі можливі суперники Ворскли у Лізі Європи.

Крім того, керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб команда грала матчі ЛЄ в Полтаві.