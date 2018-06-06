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06.06.2018  12:20

Футболіст збірної Росії проігнорував російських же журналістів

Дєніс Черишев

Півзахисник збірної Росії Дєніс Черишев після товариської гри проти Туреччини відмовився давати інтерв'ю російським журналістам.

Про це повідомляє портал eurosport.ru.

Крім того, Черишев відмовився відповідати на питання російською мовою, однак відповідав іноземним ЗМІ іспанською.

Сам матч закінчився в нічию, а Черишев всю гру провів на лаві запасних.

Хавбек виступає за "Вільярреал", а в Іспанії живе з 6 років.

Нагадаємо, російський журналіст сказав, що футбол у виконанні збірної Росії схожий на майонез.

Раніше, також, повідомлялося, Росія поступилася Австрії в товариському матчі перед чемпіонатом світу.





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