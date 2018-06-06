Зірковий нападник Баварії хоче перейти в інший клуб

Роберт Левандовський

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський покине Баварію за 200 млн євро.

Про це повідомляє видання Bild.

Ще в квітні 29-річний футболіст намагався поговорити з менеджментом про свій можливий відхід, проте боси німецького клубу відмовилися від такої ідеї.

Керівництво Баварії і до цього дня не хоче відпускати форварда з клубу, а якщо гравець все ж буде виставлений на трансфер, то цінник на нього коливатиметься в районі 200 млн євро, пише soccer.ru.

Нагадаємо, що в послугах польського форварда зацікавлений лондонський Челсі.

У той же час Реал відмовився від трансферу лідера Баварії.