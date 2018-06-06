Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
461 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 13:15
Фреду важко зосередитись на чемпіонаті світу
|Фред
Фред перейшов в Манчестер Юнайтед, але зараз він має сконцентруватися на ЧС-2018.
Про це розповів колишній гравець Шахтаря, який зараз захищає кольори Челсі, Вілліан для ВВС
"Він гравець високої якості, але може ще зростати. Він перейшов в одну з найкращих команд у світі. Сподіваюся, що у нього все добре складеться в Манчестері", - говорить один з лідерів Челсі.
"Він дуже радий перейти в АПЛ, ми трохи розмовляли про це, але зараз час думати про Чемпіонат світу і збірну Бразилії", - цитує Вілліана dynamomania.
Нагадуємо, що гендиректор Шахтаря прокоментував перехід півзахисника клубу в стан красних дияволів.
Раніше повідомлялося, що популярність Фреда після переходу в МЮ виросла на 50 відсотків.
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