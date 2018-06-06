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06.06.2018  13:15

Фреду важко зосередитись на чемпіонаті світу

Фред

Фред перейшов в Манчестер Юнайтед, але зараз він має сконцентруватися на ЧС-2018.

Про це розповів колишній гравець Шахтаря, який зараз захищає кольори Челсі, Вілліан для ВВС

"Він гравець високої якості, але може ще зростати. Він перейшов в одну з найкращих команд у світі. Сподіваюся, що у нього все добре складеться в Манчестері", - говорить один з лідерів Челсі.

"Він дуже радий перейти в АПЛ, ми трохи розмовляли про це, але зараз час думати про Чемпіонат світу і збірну Бразилії", - цитує Вілліана dynamomania.

Нагадуємо, що гендиректор Шахтаря прокоментував перехід півзахисника клубу в стан красних дияволів.

Раніше повідомлялося, що популярність Фреда після переходу в МЮ виросла на 50 відсотків.





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