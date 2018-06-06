Чорноморець розірвав контракт з півзахисником

Кирило Ковалець / ФК Чорноморець

Півзахисник одеського Чорноморця Кирило Ковалець припинив співпрацю з клубом за обопільною згодою.

Про це повідомляє footboom.

"Вдячний президенту, уболівальникам, тренерам, працівникам клубу, бази за надану довіру, створені умови, неповторну атмосферу, за той незабутній період, проведений в Одесі. Чорноморець назавжди залишиться в моєму серці," - сказав Ковалець.

Нагадаємо, що Сергій Зайцев стане новим керманичем одеського Чорноморця.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець вилетів у Першу лігу.