Неймар привітав Фреда з переходом у Манчестер Юнайтед. ВІДЕО

Зірка збірної Бразилії Неймар та інші його співвітчизники привітали екс-півзахисника Шахтаря Фреда з переходом у Манчестер Юнайтед.

Фред повернувся до табору збірної після підписання контракту з МЮ.

На тренуванні до нього підійшли партнери, серед яких був Неймар і Філіпе Луїш, і тепло пораділи за новий етап у кар'єрі гравця.

Нагадаємо, що популярність Фреда у соцмережах після переходу в МЮ зросла на 50 відсотків.

Brazil players congratulating Fred on his transfer to Manchester United. [@brfootball] #MUFC pic.twitter.com/DlxrV3h3I3