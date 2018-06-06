Роналду знову провів невдалі переговори з Реалом - Перес не хоче піднімати зарплату

Флорентіно Перес і Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду дуже близький до відходу з мадридського клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Роналду вже тривалий час намагається вибити собі підвищення, однак президент Реала Флорентіно Перес не готовий задовольнити фінансові апетити португальця.

6 червня представники 33-річного футболіста провели чергові переговори з керівництвом королівського клубу на Сантьяго Бернабеу, після яких Крішітіану засмутився ще більше. Перес відмовився суттєво підвищувати Роналду зарплату, а португалець, нагадаємо, хоче отримувати близько 40 млн євро у рік.

Чергова даремна спроба домовитись з Реалом начебто ще більше переконала португальця у правильності його поки що не остаточного рішення змінити клуб.

Також відзначається, що зараз Крішітіану отримує в Реалі 20 млн євро на рік, а з урахуванням перемоги мадридців у Лізі чемпіонів ця сума може зрости до 22-23 млн євро, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина.

Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.