Роналду знову провів невдалі переговори з Реалом - Перес не хоче піднімати зарплату
|Флорентіно Перес і Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду дуже близький до відходу з мадридського клубу.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Роналду вже тривалий час намагається вибити собі підвищення, однак президент Реала Флорентіно Перес не готовий задовольнити фінансові апетити португальця.
6 червня представники 33-річного футболіста провели чергові переговори з керівництвом королівського клубу на Сантьяго Бернабеу, після яких Крішітіану засмутився ще більше. Перес відмовився суттєво підвищувати Роналду зарплату, а португалець, нагадаємо, хоче отримувати близько 40 млн євро у рік.
Чергова даремна спроба домовитись з Реалом начебто ще більше переконала португальця у правильності його поки що не остаточного рішення змінити клуб.
Також відзначається, що зараз Крішітіану отримує в Реалі 20 млн євро на рік, а з урахуванням перемоги мадридців у Лізі чемпіонів ця сума може зрости до 22-23 млн євро, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина.
Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.
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