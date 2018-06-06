Шевченко отримав би 3 млн євро, якби Павелко пішов з посади президента ФФУ, - ТаТоТаке

Андрій Павелко і Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав би три мільйони євро, якби Андрій Павелко пішов з посади президента Федерації футболу України.

Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

У контракті коуча національної команди було два пункти: згідно з першим український фахівець повинен був отримати 3 000 000 євро, якби змінився президент ФФУ, а відповідно до другого - тренеру виплатили б таку ж суму, якби з ним розірвали контракт в односторонньому порядку з ініціативи федерації.

Нагадаємо, журналісти дізналися, скільки Шевченко реально заробляє в збірній.

Раніше Шевченко відреагував на нічию збірної України із Марокко.