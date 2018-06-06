Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 17:16
Шевченко отримав би 3 млн євро, якби Павелко пішов з посади президента ФФУ, - ТаТоТаке
|Андрій Павелко і Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав би три мільйони євро, якби Андрій Павелко пішов з посади президента Федерації футболу України.
Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.
У контракті коуча національної команди було два пункти: згідно з першим український фахівець повинен був отримати 3 000 000 євро, якби змінився президент ФФУ, а відповідно до другого - тренеру виплатили б таку ж суму, якби з ним розірвали контракт в односторонньому порядку з ініціативи федерації.
Нагадаємо, журналісти дізналися, скільки Шевченко реально заробляє в збірній.
Раніше Шевченко відреагував на нічию збірної України із Марокко.
Читай також
Останні публікації
06.06.2018
Хокей
Хокей
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕОУкраїнський хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
05.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018
ЧС-2018
Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕОЧи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій