Салах хоче перейти в Барселону?

Мохамед Салах

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах через агентів запропонував свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє AS.

Представники 25-річного єгиптянина вже провели попередні переговори з Барселоною на предмет можливого трансферу.

Салах, який прагне перебратись на Камп Ноу слідом за Філіппе Коутінью, начебто попросив каталонський клуб розпочати переговори з Ліверпулем.

Відзначається, що Барселона бачить в особі Салаха ідеальну альтернативу Антуану Грізманну, який попри попередню домовленість з блаугранас може залишитись в Атлетико, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Салах має відновитися до матчу з Росією на ЧС-2018.

Пізніше Салах показав, як проходить його відновлення після травми у фіналі Ліги чемпіонів.