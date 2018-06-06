Арену Львів можуть перейменувати на честь морозива

Арена Львів

Арена Львів активно шукає рекламодавця, чиїм ім'ям буде називатися стадіон.

Про це повідомляє Трибуна.

Керівництво стадіону вже звернулося з усною пропозицією до Львівського холодокомбінату Лімо, який належить львівському бізнесмену Богдану Копитку, який до недавнього часу був президентом Вереса.

Якщо переговори пройдуть успішно, то стадіон буде називатися Лімо-Арена.

Раніше повідомлялося, що Арена Львів може перейти під опіку облради.

Нагадаємо, що на фанатів Вереса напали охоронці президента клубу.