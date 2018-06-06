Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 18:19
Арену Львів можуть перейменувати на честь морозива
|Арена Львів
Арена Львів активно шукає рекламодавця, чиїм ім'ям буде називатися стадіон.
Про це повідомляє Трибуна.
Керівництво стадіону вже звернулося з усною пропозицією до Львівського холодокомбінату Лімо, який належить львівському бізнесмену Богдану Копитку, який до недавнього часу був президентом Вереса.
Якщо переговори пройдуть успішно, то стадіон буде називатися Лімо-Арена.
Раніше повідомлялося, що Арена Львів може перейти під опіку облради.
Нагадаємо, що на фанатів Вереса напали охоронці президента клубу.
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