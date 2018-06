Манчестер Юнайтед підписав ще одного новачка

Захисник Порту Діогу Далота перейшов у Манчестер Юнайтед.

19-річний фланговий оборонець підписав контракт на 5 років.

Сума трансферу складає близько 17-20 мільйонів фунтів.

A must-read interview with @DalotDiogo on how it feels to be a Red! 🔴 #BemvindoDalot https://t.co/6FTNyVPyG3 pic.twitter.com/cBe2rjkMbS