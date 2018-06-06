Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 19:14
ФФУ подасть заявку на проведення Суперкубку УЄФА в 2021 році
|Андрій Павелко
ФФУ створила комітет по роботі над заявкою на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021.
Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.
Павелко: Ми створили оргкомітет для полачі заявки на провдення Європейського Суперкубка 2021 року.— FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 червня 2018 р.
Раніше НСК Олімпійський, який брав фінал ЛЧ, увійшов до списку елітних стадіонів УЄФА.
Раніше повідомлялося, що в УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.
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