ФФУ подасть заявку на проведення Суперкубку УЄФА в 2021 році

Андрій Павелко

ФФУ створила комітет по роботі над заявкою на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021.

Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

Павелко: Ми створили оргкомітет для полачі заявки на провдення Європейського Суперкубка 2021 року. — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 червня 2018 р.

Раніше НСК Олімпійський, який брав фінал ЛЧ, увійшов до списку елітних стадіонів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА високо оцінили рівень проведення Києвом фіналу Ліги чемпіонів.