Шахтар хоче підписати чергового бразильця

Роджер Гедес

Шахтар почав переговори з бразильським Палмейрасом про трансфер хавбека Рожера Гедеcа.

Про це повідомляє Goal.com.

Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за гравця. 21-річний Гедеc зараз грає в Атлетико Мінейро на правах оренди, він забив 6 голів у 9 матчах.

Палмейрас належить 25% економічних прав на гравця, решта - у Крісіуми.

Гедеcом також цікавляться клуби з Саудівської Аравії - Аль Хілаль і Аль Веда, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Шахтар звернув увагу на гравця, якого намагалося підписати Динамо.

Також була інформація, що екс-нападник Динамо Мораєс веде переговори з Шахтарем.