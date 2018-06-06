Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
371 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
06.06.2018  20:29

Шахтар хоче підписати чергового бразильця

Роджер Гедес

Шахтар почав переговори з бразильським Палмейрасом про трансфер хавбека Рожера Гедеcа.

Про це повідомляє Goal.com.

Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за гравця. 21-річний Гедеc зараз грає в Атлетико Мінейро на правах оренди, він забив 6 голів у 9 матчах.

Палмейрас належить 25% економічних прав на гравця, решта - у Крісіуми.

Гедеcом також цікавляться клуби з Саудівської Аравії - Аль Хілаль і Аль Веда, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Шахтар звернув увагу на гравця, якого намагалося підписати Динамо.

Також була інформація, що екс-нападник Динамо Мораєс веде переговори з Шахтарем.





Читай також
Екс-нападник Динамо Мораєс веде переговори з Шахтарем
Бешикташ відмовився від підписання півзахисника Шахтаря
Шахтар звернув увагу на гравця, якого намагалося підписати Динамо
Гендиректор Шахтаря: Ми не можемо розкрити умови переходу Фреда до МЮ, але ми дуже ними задоволені
Останні публікації
06.06.2018
Футбол

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком

Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
 
06.06.2018
Хокей

Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕО

Український хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
 
05.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018

Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
 
Усі публікації
Новини
22:10
Футбол. Карпати викуплять Карраскаля, щоб подорожче його продати
21:49
Футбол. Колліна вимагає гроші у ФФУ навіть після розірвання контракту
21:32
ЧС-2018. Павелко проти трансляції матчів ЧС-2018 в Україні
21:16
Теніс. Перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі
21:05
Футбол. Рома отримала смішне покарання за прапор "ДНР" на грі з Шахтарем
20:48
Футбол. Півзахисник Динамо, який поїхав у свою збірну, травмувався
20:29
Футбол. Шахтар хоче підписати чергового бразильця
20:09
Футбол. Екс-тренер збірної України буде тренувати Спартак
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!