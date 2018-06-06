Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
371 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 20:29
Шахтар хоче підписати чергового бразильця
|Роджер Гедес
Шахтар почав переговори з бразильським Палмейрасом про трансфер хавбека Рожера Гедеcа.
Про це повідомляє Goal.com.
Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за гравця. 21-річний Гедеc зараз грає в Атлетико Мінейро на правах оренди, він забив 6 голів у 9 матчах.
Палмейрас належить 25% економічних прав на гравця, решта - у Крісіуми.
Гедеcом також цікавляться клуби з Саудівської Аравії - Аль Хілаль і Аль Веда, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Шахтар звернув увагу на гравця, якого намагалося підписати Динамо.
Також була інформація, що екс-нападник Динамо Мораєс веде переговори з Шахтарем.
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