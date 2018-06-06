Півзахисник Динамо, який поїхав у свою збірну, травмувався

Дерліз Гонсалес

Півзахисник Динамо і збірної Парагваю Дерліс Гонсалес може пропустити товариський матч з Японією.

Про це повідомляє HOY.

Півзахисник пошкодив коліно на тренуванні збірної.

Подробиці травми поки не повідомляються, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Гонсалес може продовжити кар'єру в Мексиці.

Сам футболіст заявляв, що хоче покинути клуб.