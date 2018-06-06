Колліна вимагає гроші у ФФУ навіть після розірвання контракту
|П'єрлуїджі Колліна
Екс-куратор суддівського корпусу України П'єрлуїджі Колліна отримає від ФФУ ще 1 млн євро за розірвання контракту.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Костянтин Андріюк.
Колліна півтора роки тому сам розірвав контракт, але все одно захотів грошей.
У контракті, який був розрахований до червня 2019 року, було прописано, що не важливо, яка сторона є ініціатором розриву контракту, ФФУ в будь-якому випадку повинна заплатити Колліні решту грошей.
"Колліна спочатку почав вимагати у федерації 2,7 мільйона євро за розрив контракту. Потім зменшив апетити - до 1,5 млн євро. Потім ФФУ, начебто, заплатила йому півмільйона, потім припинила платити", - сказав журналіст.
"І тут Колліна зірвався і почав погрожувати федерації - погрожував юристами, судами. І в березні цього року сторони дійшли згоди, що ФФУ виплатить ще 1 млн євро", - підсумував Андріюк.
Раніше була інформація, що Колліна вже майже рік не працює у ФФУ, але продовжує отримувати майже півтора млн євро зарплати.
Також була інформація, що Колліна готовий очолити Федерацію футболу Італії.
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