Карпати викуплять Карраскаля, щоб подорожче його продати

Хорхе Карраскаль

Карпати викуплять контракт півзахисника Хорхе Карраскаля у Севільї з а 2 млн євро.

Про це повідомляє AS.

Карпати також готові продати гравця. Раніше повідомлялося про інтерес Шахтаря, Динамо і Краснодара.

У підписанні колумбійця також зацікавлений Бешикташ і клуби з Німеччини та Франції, які готові заплатити за Хорхе більше 4 млн євро, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця.