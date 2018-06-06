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195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 22:10
Карпати викуплять Карраскаля, щоб подорожче його продати
|Хорхе Карраскаль
Карпати викуплять контракт півзахисника Хорхе Карраскаля у Севільї з а 2 млн євро.
Про це повідомляє AS.
Карпати також готові продати гравця. Раніше повідомлялося про інтерес Шахтаря, Динамо і Краснодара.
У підписанні колумбійця також зацікавлений Бешикташ і клуби з Німеччини та Франції, які готові заплатити за Хорхе більше 4 млн євро, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця.
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