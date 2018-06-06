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398 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 22:52
Волинь хоче підписати одного з лідерів Карпат
|Олег Голодюк
Волинь хоче підсилитися півзахисником Карпат Олегом Голодюком та захисником Сталі Ігорем Ощипком.
У обох гравців цього літа закінчується контракт з клубами.
Голодюк в цьому сезоні провів 20 матчів за Карпати і забив 1 гол, Ощипко - 12 матчів за Сталь в УПЛ, пише Tribuna.com.
Як відомо, Голодюк був віце-капітаном Карпат.
Нагадаємо, Голодюк повернувся в Карпати в лютому 2017-го року.
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