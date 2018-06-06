Волинь хоче підписати одного з лідерів Карпат

Олег Голодюк

Волинь хоче підсилитися півзахисником Карпат Олегом Голодюком та захисником Сталі Ігорем Ощипком.

У обох гравців цього літа закінчується контракт з клубами.

Голодюк в цьому сезоні провів 20 матчів за Карпати і забив 1 гол, Ощипко - 12 матчів за Сталь в УПЛ, пише Tribuna.com.

Як відомо, Голодюк був віце-капітаном Карпат.

Нагадаємо, Голодюк повернувся в Карпати в лютому 2017-го року.