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06.06.2018  23:26

Нападник Шахтаря офіційно перейшов у Бенфіку. ВІДЕО

Факундо Феррейра

Бенфіка оголосила про перехід екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри.

Про це повідомляє клубний Твіттер.

Деталі переходу поки не повідомляються.

Раніше була інформація, що Феррейра приїхав до нового клубу на медогляд.

Також повідомлялося, що Феррейра може перейти до Спартака.





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