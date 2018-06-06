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635 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 23:26
Нападник Шахтаря офіційно перейшов у Бенфіку. ВІДЕО
|Факундо Феррейра
Бенфіка оголосила про перехід екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри.
Про це повідомляє клубний Твіттер.
Bem-vindo, Ferreyra! pic.twitter.com/QKAns78Y1Q— SL Benfica (@SLBenfica) 6 червня 2018 р.
Деталі переходу поки не повідомляються.
Раніше була інформація, що Феррейра приїхав до нового клубу на медогляд.
Також повідомлялося, що Феррейра може перейти до Спартака.
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