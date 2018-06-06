Дніпро-1 підписав двох футболістів із УПЛ

Екс-півзахисник Олімпіка Артем Щедрий і екс-хавбек Зірки Олексій Чичиков підписали контракти з Дніпром-1.

Контракт з Щедрим розрахований на 2 роки, з Чичиковим - на 1 рік, пише сайт клубу.

У лютому 2018 року Щедрий перейшов в Олімпік, за який провів 7 матчів в УПЛ і забив 1 гол.

30-річний Чичиков перейшов в Зірку влітку 2013 року. За цей час він провів за команду 125 матчів, в яких забив 26 голів і зробив 10 ассистов.

Нагадаємо, Дніпро-1 в наступному сезоні зіграє в Першій лізі.

Раніше була інформація, що Дніпро-1 підписав гравця Зірки.