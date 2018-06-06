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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 23:44
Дніпро-1 підписав двох футболістів із УПЛ
Екс-півзахисник Олімпіка Артем Щедрий і екс-хавбек Зірки Олексій Чичиков підписали контракти з Дніпром-1.
Контракт з Щедрим розрахований на 2 роки, з Чичиковим - на 1 рік, пише сайт клубу.
У лютому 2018 року Щедрий перейшов в Олімпік, за який провів 7 матчів в УПЛ і забив 1 гол.
30-річний Чичиков перейшов в Зірку влітку 2013 року. За цей час він провів за команду 125 матчів, в яких забив 26 голів і зробив 10 ассистов.
Нагадаємо, Дніпро-1 в наступному сезоні зіграє в Першій лізі.
Раніше була інформація, що Дніпро-1 підписав гравця Зірки.
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