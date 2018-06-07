Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 00:12
Бельгія розгромила Єгипет. Інші товариські матчі збірних
6-го червня відбулися контрольні матчі національних збірних.
В одному з поєдинків збірна Бельгії розгромила команду Єгипту.
Як відомо, раніше збірна Росії зганьбилась на очах у своїх уболівальників.
Контрольний матч
6 червня
Нігерія – Чехія 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 25 Калас
Білорусь - Угорщина 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 0:1 – 25 Варга, 1:1 – 26 Сарока
Норвегія – Панама 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 4 Кінг
Бельгія - Єгипет 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 27 Лукаку, 2:0 – 38 Азар, 3:0 – 90 Феллаіні
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