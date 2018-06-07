Бельгія розгромила Єгипет. Інші товариські матчі збірних

6-го червня відбулися контрольні матчі національних збірних.

В одному з поєдинків збірна Бельгії розгромила команду Єгипту.

Як відомо, раніше збірна Росії зганьбилась на очах у своїх уболівальників.

Контрольний матч

6 червня

Нігерія – Чехія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 25 Калас

Білорусь - Угорщина 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 25 Варга, 1:1 – 26 Сарока

Норвегія – Панама 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 4 Кінг

Бельгія - Єгипет 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 27 Лукаку, 2:0 – 38 Азар, 3:0 – 90 Феллаіні