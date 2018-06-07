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07.06.2018  08:16

Легенда Шахтаря може стати гравцем міланського Інтеру

Даріо Срна/оф.сайт ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Даріо Срна може стати гравцем міланського Інтеру.

Про це повідомляє офіційний сайт жуналіста Джанлуки Ді Марціо.

Хорватський ветеран у липні 2018 року стане вільним агентом і покине донецький Шахтар.

За інформацією джерела, інтерес до Срни проявляє міланський Інтер. Однак, повідомляється, що керівництво нерадзуррі стурбоване фізичним станом не гравшого тривалий період часу захисника.

Раніше повідомлялося, що Срна продовжить кар'єру в Серії А, де в його персоні зацікавлений Кальярі, який вже зробив пропозицію хорвату.

Крім того, у послугах хорвата зацікавлений і представник грецького чемпіонату.





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