Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
598 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 08:16
Легенда Шахтаря може стати гравцем міланського Інтеру
|Даріо Срна/оф.сайт ФК Шахтар
Захисник Шахтаря Даріо Срна може стати гравцем міланського Інтеру.
Про це повідомляє офіційний сайт жуналіста Джанлуки Ді Марціо.
Хорватський ветеран у липні 2018 року стане вільним агентом і покине донецький Шахтар.
За інформацією джерела, інтерес до Срни проявляє міланський Інтер. Однак, повідомляється, що керівництво нерадзуррі стурбоване фізичним станом не гравшого тривалий період часу захисника.
Раніше повідомлялося, що Срна продовжить кар'єру в Серії А, де в його персоні зацікавлений Кальярі, який вже зробив пропозицію хорвату.
Крім того, у послугах хорвата зацікавлений і представник грецького чемпіонату.
Читай також
Останні публікації
07.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1938 роках. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
06.06.2018
Хокей
Хокей
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕОУкраїнський хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
Футбол. Салаха в Барселоні не буде
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій