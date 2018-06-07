Екс-нападник Шахтаря: Вивчати португальську мову було простіше, ніж російську
|Факундо Феррейра/оф.сайт ФК Шахтар
Колишній форвард Шахтаря Факундо Феррейра був щасливий в Україні, але не зміг відмовити Бенфіці.
Про це розповів сам футболіст.
"Це величезний клуб. Я стежив за Бенфікою через усіх аргентинських футболістів, які грали тут. Бути в такому клубі - мрія", - говорить Факундо.
"Це дуже визнаний клуб в Аргентині, багато гравців грали тут. Коли мене покликала Бенфіка - я не вагався, не дивлячись на те, що було добре в Україні", - із захпленням розповідає про нову команду аргентинець.
"Я все розумію, тому що в Шахтарі я грав з вісьмома бразильцями, а Паулу Фонсека - португалець. Вивчати португальську мову було простіше, ніж російську", - сказав Феррейра" - цитує Феррейру оф.сайт Бенфіки.
Нагадуємо, раніше Фред підписав контракт із Манчестер Юнайтед.
Крім того, ще один лідер Шахтаря має намір покинути українську команду.
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1938 роках. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
Хокей
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕОУкраїнський хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій