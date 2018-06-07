Екс-нападник Шахтаря: Вивчати португальську мову було простіше, ніж російську

Факундо Феррейра/оф.сайт ФК Шахтар

Колишній форвард Шахтаря Факундо Феррейра був щасливий в Україні, але не зміг відмовити Бенфіці.

Про це розповів сам футболіст.

"Це величезний клуб. Я стежив за Бенфікою через усіх аргентинських футболістів, які грали тут. Бути в такому клубі - мрія", - говорить Факундо.

"Це дуже визнаний клуб в Аргентині, багато гравців грали тут. Коли мене покликала Бенфіка - я не вагався, не дивлячись на те, що було добре в Україні", - із захпленням розповідає про нову команду аргентинець.

"Я все розумію, тому що в Шахтарі я грав з вісьмома бразильцями, а Паулу Фонсека - португалець. Вивчати португальську мову було простіше, ніж російську", - сказав Феррейра" - цитує Феррейру оф.сайт Бенфіки.

Нагадуємо, раніше Фред підписав контракт із Манчестер Юнайтед.

Крім того, ще один лідер Шахтаря має намір покинути українську команду.