Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 08:55
Зірка Атлетико ще не вирішив, де продовжить кар'єру
|Антуан Грізманн
Форвард Атлетико Антуан Грізманн поки не знає, в якій команді буде грати в наступному сезоні.
Про це повідомив сам француз.
"Я думаю про своє майбутнє, я ще не вирішив. Для мене головна мета - Ліга чемпіонів. З дитинства хочу виграти її", - цитує француза The Independent.
27-річний нападник у минулому сезоні зіграв в 49-ти матчах у всіх турнірах, забив 29 голів і зробив 15 гольових передач.
Раніще повідомлялося, що попри зацікавленість Барселони, Грізманн не буде переходити в каталонський гранд.
Нагадуємо, що Грізманн увійшов в 10 найдорожчих гравців планети.
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