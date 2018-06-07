Зірка Атлетико ще не вирішив, де продовжить кар'єру

Антуан Грізманн

Форвард Атлетико Антуан Грізманн поки не знає, в якій команді буде грати в наступному сезоні.

Про це повідомив сам француз.

"Я думаю про своє майбутнє, я ще не вирішив. Для мене головна мета - Ліга чемпіонів. З дитинства хочу виграти її", - цитує француза The Independent.

27-річний нападник у минулому сезоні зіграв в 49-ти матчах у всіх турнірах, забив 29 голів і зробив 15 гольових передач.

Раніще повідомлялося, що попри зацікавленість Барселони, Грізманн не буде переходити в каталонський гранд.

Нагадуємо, що Грізманн увійшов в 10 найдорожчих гравців планети.