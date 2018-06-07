Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 08:57
Арбітра, якого виводили з Будинку футболу в наручниках, відпустили на свободу
|Олександр Солов'ян
Арбітр Першої ліги України Олександр Солов'ян не був затриманий поліцією після масової облави на організаторів договірних матчів.
Про це повідомили представники поліції.
"Він не був затриманий, ми його просто опитали. Поки затриманих у цій справі немає. Коли і кому будуть висунуті підозри, ми повідомимо додатково", - цитує працівників силових структур vesti.
Раніше повідомлялося, що з Будинку футболу в день масової облави поліції на підозрюваних в участі в договірних матчах в наручниках вивели арбітра Олександра Солов'яна.
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