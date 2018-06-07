Український півзахисник може поставити крапку в поки найінтригуючому трансфері літа
|Олександр Зінченко
Головний тренер Манчестер Сіті наважився включити в угоду по Жоржиньо українського півзахисника Олксандра Зінченко.
Про це повідомляє офіційний сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Сага навколо переходу футболіста збірної Італії і Наполі Жоржиньо в Манчестер Сіті триває. Остання на даний момент пропозиція від англійців склала 47 млн євро плюс 5-6 млн у вигляді бонусів.
Підсумкова сума трансферу може дотягнути до 55 млн євро, але Наполі хотів би отримати всі гроші відразу, так що навряд чи погодиться на цю пропозицію.
Манчестер Сіті вже дав зрозуміти неаполітанському клубу, що якщо перехід не вдасться оформити в найближчий тиждень, то на угоді буде поставлений хрест.
Хосеп Гвардіола вже готовий включити в трансфер об'єкт інтересу Наполі Олександра Зінченка, пише terricon.
Di Marzio: ''Offerta al Napoli di oltre 50 milioni. Nell'affare può rientrare anche Zinchenko'' https://t.co/9u8qfbA5sa— AreaNapoli.it (@areanapoliit) 6 июня 2018 г.
Нагадаємо, раніше стало відомо, у скільки Гвардіола оцінив Зінченка.
Крім того, повідомлялося, що Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання.
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