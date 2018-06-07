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07.06.2018  09:55

Салаха в Барселоні не буде

Мохамед Салах

Салах не пропонував свої послуги Барселоні.

Про це розповів агент гравця Рамі Аббас.

Напередодні в іспанській пресі з'явилася інформація про те, що агент Салаха зацікавлений в трансфері підопічного в каталонський гранд.

Першим про це написало видання AS.

"Такого ніколи не було. Я не пропонував Мохаммеда Барселоні. AS, вам потрібні більш надійні джерела", - написав агент.

Нагадаємо, що Салах поступився в боротьбі за Золоту бутсу Ліонелю Мессі.

Раніше повідомлялося, що єгипетський форвард увійшов до команди сезону в Лізі чемпіонів.





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