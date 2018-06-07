Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
489 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 09:55
Салаха в Барселоні не буде
|Мохамед Салах
Салах не пропонував свої послуги Барселоні.
Про це розповів агент гравця Рамі Аббас.
Напередодні в іспанській пресі з'явилася інформація про те, що агент Салаха зацікавлений в трансфері підопічного в каталонський гранд.
Першим про це написало видання AS.
"Такого ніколи не було. Я не пропонував Мохаммеда Барселоні. AS, вам потрібні більш надійні джерела", - написав агент.
This never happened. @English_AS you need better sources. https://t.co/Y4OpwkoNYV— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 6 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Салах поступився в боротьбі за Золоту бутсу Ліонелю Мессі.
Раніше повідомлялося, що єгипетський форвард увійшов до команди сезону в Лізі чемпіонів.
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