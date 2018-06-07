Названо найдорожчого українця в Бундеслізі

Андрій Ярмоленко

Цінник на півзахисника Шальке Євгена Коноплянку збільшився на 1 млн євро, а нападника Боруссії Д Андрія Ярмоленка, навпаки, зменшився на 2 млн.

Про це повідомляє transfermarkt.de, який продовжує оновлювати вартість футболістів топ-чемпіонатів.

У порівнянні з оцінкою, яка відбулася 28 грудня минулого року, атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко подешевшав на два мільйони євро.

Тепер його вартість дорівнює 23 млн євро. Це - 33-й показник серед гравців Бундесліги і дев'ятий - в команді Люсьєна Фавра.

Навпаки, згідно з попереднім висновку спеців ТМ (4 квітня 2018 роки), атакуючий хавбек Шальке Євген Коноплянка наростив на свій цінник мільйон євро.

Тепер його вартість дорівнює 10 млн євро. Українець займає соте місце в загальному реєстрі Бундесліги і одинадцятий - у складі 04-х.

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