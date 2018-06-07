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07.06.2018  10:40

Голкіпер Реала розповів про бійку з Зіданом

Кіко Касілья

Резервний воротар Реала Кіко Касілья був не бив Зідана та вимагає офіційних вибачень від журналіста Крістобаля Сорії.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні іспанський журналіст Крістобаль Сорія в програмі El Chiringuito заявив, що резервний воротар Реала Кіко Касілья був близький до того, щоб вдарити головного тренера Зінедіна Зідана.

Причиною Сорія назвав те, що Зідан випустив на останній матч чемпіонату свого сина Люка, чому не дав Касільї заробити бонус у розмірі 600 тис євро.

Marca наводить коментар Касільї щодо цього інциденту.

"Хочу оголосити кілька речей.

1. Абсолютно хибним є той факт, що я протестував або скаржився на рішення тренера. Він оголосив мені про свої наміри задовго до матчу, у нас не було проблем з цим.

2. Заявили, що партнери по команді відтягували мене від тренера, щоб я його не вдарив - це абсолютна брехня.

3. Зідан завжди протягом спільної роботи підтримував професійне ставлення до мене, наші відносини завжди грунтувалися на довірі і взаємоповазі.

4. Я повинен був отримати значний бонус за ще одну гру в чемпіонаті? Абсолютна брехня.

5. Я вимагаю офіційних вибачень від Крістобаля Сорії за все, що він наговорив. В іншому випадку він зіткнеться з юридичними наслідками, я подам на нього до суду і буду захищати своє ім'я від настільки брехливих звинувачень", - цитує Касілью football.ua.

Нагадуємо, що Зідан може очолити найбагатшу збірну світу.

Також, раніше повідомлялося, що Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.





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