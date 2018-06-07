Сталлоне про Ломаченка: Він справжня бойова машина
|Василь Ломаченко
Сільвестр Сталлоне вважає українського боксера Василя Ломаченка кращим боксером світу за останні 50 років.
Про це розповів сам американський актор.
"Був на обіді з кращим у світі pound-for-pound боксером", - говорить Сталлоне.
"Український суперчемпіон Василь Ломаченко, ви ніколи не повинні пропускати його бої, оскільки він найкращий боксер за останні півстоліття, справжня бойова машина", - розсипається в компліментах українському спортсмену голлівудська зірка.
"Абсолютно дивовижно спостерігати за ним", - написав Сталлоне на своїй сторінці в Instagram.
Had a great lunch with absolutely the best POUND OF POUND fighter in the world today! The Ukrainian super champion VASILY LOMACHENKO , you should never missed one of his fights because he is truly the most super natural boxer in the last half century, truly a born fighting machine! Absolutely amazing to watch!
Раніше повідомлялося, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне.
Нагадуємо, що Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом.
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