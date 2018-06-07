Сталлоне про Ломаченка: Він справжня бойова машина

Василь Ломаченко

Сільвестр Сталлоне вважає українського боксера Василя Ломаченка кращим боксером світу за останні 50 років.

Про це розповів сам американський актор.

"Був на обіді з кращим у світі pound-for-pound боксером", - говорить Сталлоне.

"Український суперчемпіон Василь Ломаченко, ви ніколи не повинні пропускати його бої, оскільки він найкращий боксер за останні півстоліття, справжня бойова машина", - розсипається в компліментах українському спортсмену голлівудська зірка.

"Абсолютно дивовижно спостерігати за ним", - написав Сталлоне на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне.

Нагадуємо, що Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом.