Оновлений рейтинг ФІФА: Україна втрачає позиції

ФІФА

Збірна України опустилася на 35-те місце в рейтингу ФІФА, втративши 5 позицій з часу останнього оновлення.

Про це повідомляє офіційний сайт самої асоціації.

Рейтинг ФІФА:

1 (1). Німеччина - 1558

2 (2). Бразилія - 1431

3 (3). Бельгія - 1298

4 (4). Португалія - 1274

5 (5). Аргентина - 1241

6 (6). Швейцарія - 1199

7 (7). Франція - 1198

8 (10). Польща - 1183

9 (9). Чилі - 1135

10 (8). Іспанія - 1126

...

35 (30). Україна - 733

Нагадуємо, раніше Ріанчо покинув збірну України.

Крім того, повідомлялося, що Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу.