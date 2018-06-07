Дніпра в ПФЛ не буде

Дніпро не отримає атестат для участі в ПФЛ в наступному сезоні.

Про це інформує Tribuna.com.

Цей сезон Дніпро провів у Другій лізі, посівши 8-е місце в групі Б та маючи в пасиві 18 знятих очок за борги перед екс-футболістами.

Нагадаємо, що матч за золоті медалі Другої ліги між Агробізнесом і Дніпром-1 буде проведений на НСК Олімпійський.

Крім того, Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників в заключних поєдинках Другої ліги.