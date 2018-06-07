Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
502 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 12:40
Дніпра в ПФЛ не буде
Дніпро не отримає атестат для участі в ПФЛ в наступному сезоні.
Про це інформує Tribuna.com.
Цей сезон Дніпро провів у Другій лізі, посівши 8-е місце в групі Б та маючи в пасиві 18 знятих очок за борги перед екс-футболістами.
Нагадаємо, що матч за золоті медалі Другої ліги між Агробізнесом і Дніпром-1 буде проведений на НСК Олімпійський.
Крім того, Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників в заключних поєдинках Другої ліги.
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