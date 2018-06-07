Колишній клуб УПЛ продовжить існування

ФК Сталь

Сталь змінить назву і буде виступати в Першій лізі України.

Раніше клуб переїзджав, змінивши місце реєстрації з Кам'янського на Бучу.

У грудні Сталь відправила меру Бучі Анатолію Федоруку лист з проханням перебратися в це місто.

Мер в січні заявляв, що перейменування Сталі не буде, повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, що Сталь заборгувала захиснику Карабюкспора Антону Кравченку зарплату за чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що Сталь вилетіла з розіграшу Прем'єр ліги 2017/18.