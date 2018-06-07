Екс-форвард київського Динамо може перейти в гранд китайської Суперліги
|Жуніор Мораес
Форвард київського Динамо Жуніор Мораес може перейти в Гуанчжоу Евергранд з китайської Суперліги.
30-го червня у бразильця закінчується контракт з київським Динамо, після чого він стане вільним агентом.
Нападник, який за підсумками минулого сезону увійшов до трійки кращих бомбардирів клубу (12 м'ячів + 1 асист), розглядає кілька варіантів продовження кар'єри.
Зокрема Мораес може знову перебратися в китайську Суперлігу. Наставник клубу Гуанчжоу Евергранд Фабіо Каннаваро зацікавлений в послугах бразильського снайпера.
Нагадаємо, в минулому році Мораес і Каннаваро разом працювали в Тяньцзінь Цюаньцзянь і рівень гри бразильця добре відомий італійському наставнику, повідомляє FootBoom.
Раніше повідомлялося, що Мораес попрощався з Динамо.
Крім того, гол Мораеса увійшов у топ 100 м'ячів 2017/18 років.
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